Messina, Francesca Cacciola a StrettoWeb: “Ponte sullo Stretto? Assolutamente favorevole. Ottima opportunità di sviluppo per le due sponde” [INTERVISTA]

27 Luglio 2021 17:36

Messina, Francesca Cacciola a StrettoWeb: “il Ponte sullo Stretto? Assolutamente favorevole. Per frenare la pandemia è fondamentale vaccinarsi”

E’ subentrata nel consiglio comunale di Messina nel febbraio scorso, dopo le dimissione del consigliere Daria Rotolo, sin da subito Francesca Cacciola, alla sua prima esperienza a Palazzo Zanca, si è contraddista per impegno, capacità e proposte utili a migliore la città dello Stretto. Cacciola ai nostri microfoni ci illustra la propria posizione sul Ponte sullo Stretto, campagna vaccinale, Risanamento.

Cosa pensa del Ponte sullo Stretto?

“Sono assolutamente favorevole, credo sia un’opera utile per entrambe le sponde e porterà lavoro e sviluppo”.

Sul Risanamento?

“Sono molto contenta che il Governo abbia erogato un bel gruzzoletto per il Risanamento, speriamo possano bastare per far cessare lo scempio e dare dignità ai cittadini”.

Come sta andando, secondo Lei, la campagna vaccinale a Messina?

La campagna vaccinale a Messina sta andando bene: devo dire che c’è una buona organizzazione dopo una prima fase di naturale incertezza. Mi faccia dire che vaccinarsi è fondamentale per frenare il Covid-19″.

Da un punto di vista politico come valuta la gestione della crisi provocata dalla pandemia che indubbiamente ha provocato difficoltà anche a Messina?

“Credo che in questo momento è inutile indossare maglie e casacche e dire chi ha fatto bene o ha fatto male. Dobbiamo mettere al primo posto il bene della città, creare unità e dialogo con gli enti, per esempio la Regione Sicilia. Si deve lavorare al rilancio di Messina e lavoreremo insieme a tutti coloro che hanno questo obiettivo”.