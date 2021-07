“Palmi meglio delle spiagge in Florida”: il brand Lo Statale Jonico omaggia con una simpatica maglia la nota località reggina

6 Luglio 2021 15:11

Palmi: Domenica 4 luglio la nuova maglia de Lo Statale Jonico è stata consegnata al Sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, e al Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Celi

Lo Statale Jonico sbarca a Palmi e lo fa per presentare una delle maglie di punta della sua nuova collezione estiva: la “Palmi Beach”. Il rinomato centro turistico calabrese come la nota località della Florida? Sì, forse anche meglio, almeno secondo gli autori dello Statale che hanno pensato a maglie ispirate a Palmi, Soverato e Tropea per introdurre l’estate 2021 made in Calabria; con quell’ironia che contraddistingue un progetto di satira che può vantare quasi 131 mila follower su Facebook. E domenica 4 luglio ha rappresentato un vero e proprio “Independence Day” per la nuova maglia dello Statale, con tanto di consegna ufficiale, da parte di uno dei due autori della pagina, al sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, e al Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Celi. Dopo un rapido giro tra le bellezze del centro calabrese, si è tenuta la simpatica “cerimonia” di consegna, accompagnata da un’immancabile foto di rito presso la Villa Comunale G. Mazzini, con vista sul meraviglioso mare di Palmi. “Abbiamo accolto con piacere l’invito del Comune a presentare la nostra nuova maglia, “Palmi Beach”, nello splendido scenario di Villa Mazzini – dichiarano gli autori de “Lo Statale Jonico”– . Ringraziamo il sindaco, Giuseppe Ranuccio, e il Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Celi, per l’ospitalità”.