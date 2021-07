Spal, c’è l’accordo con Tacopina: il magnate americano a Ferrara dopo la trattativa saltata col Catania

7 Luglio 2021 20:35

Joe Tacopina e la Spal hanno raggiunto l’accordo: il magnate texano sarà il nuovo patron biancazzurro. Si attende la due diligence per agosto

“La società S.P.A.L. srl comunica che a seguito dei contatti avvenuti nei giorni scorsi tra l’attuale proprietà e il gruppo guidato dall’avvocato Joe Tacopina, è stato trovato un accordo che porterà alla sottoscrizione di contratto preliminare nei prossimi giorni. Al contratto preliminare, farà seguito un periodo di due diligence finalizzato al passaggio di quote entro la prima decade di agosto”. Questa la breve nota con cui la Spal comunica l’accordo raggiunto con Joe Tacopina, ex patron di Bologna e Venezia e di recente molto vicino al Catania. La lunghissima trattativa con gli etnei dei mesi scorsi, che ha portato ad un passo dall’ufficialità, è saltata non senza polemiche e continui botta e risposta al veleno.