Bruno Rosetti positivo al Covid, ma il 4 senza uomini centra il bronzo: medaglia n°13 per l’Italia alle Olimpiadi

28 Luglio 2021 03:48

Nonostante la positività di Bruno Rosetti arrivata a pochi minuti dalla gara, il quattro senza azzurro conquista la medaglia di bronzo alle Olimpiadi

Prima la notizia della positività al Covid di Bruno Rosetti, poi la conquista di uno splendido bronzo che conferma il terzo posto olimpico conquistato a Rio 2016. L’equipaggio azzurro del quattro senza uomini di canottaggio regala alla delegazione tricolore la medaglia numero 13, nonostante quanto accaduto a uno dei nostri ragazzi a poche ore dalla finale. Tampone positivo per Bruno Rosetti sostituito da Marco Di Costanzo, inserito nell’equipaggio insieme a Matteo Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. Il poker italiano assorbe tranquillamente la sostituzione e va prendersi il bronzo, chiudendo alle spalle di Australia e Romania e davanti alla Gran Bretagna, che a pochi metri dalla fine invade la corsia azzurra. Un risultato pazzesco che gli azzurri regalano a Bruno Rosetti, anche lui protagonista di una medaglia che gli appartiene in tutto e per tutto.