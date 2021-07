Gelateria Cesare, ecco la “Scassata Reggina”: cannolo e cassata si fondono in un nuovo gusto per “scassarvi” di bontà!

30 Luglio 2021 16:42

Gelateria Cesare presenta un nuovo gusto di gelato ispirato ad un mix fra cannolo e cassata, dolci tipici della Sicilia! Una squisitezza chiamata “Scassata Reggina”

Stanchi dei soliti gusti di gelato? Gelateria Cesare ha quello che fa per voi. Il genio creativo di Davide Destefano, in grado di sfornare una squisitezza dopo l’altra, ha dato vita ad un nuovo gusto, unico nel suo genere. Il nome scelto è tutto un programma: “Scassata Reggina“. L’ispirazione è arrivata da due grandi classici della tradizione dolciaria siciliana, i mitici cannolo e cassata che si mixano in un sapore travolgente: gustando un cono alla “Scassata Reggina” sul Lungomare, guardando l’orizzonte, sarà come assaggiare un pezzo di Sicilia direttamente a Reggio Calabria! Il gelato è esaltato dal gusto della ricotta di pecora che si sposa perfettamente con una variegatura di marzapane arricchito da un elegante crumble al cannolo. Per concludere, immancabile una nota del nostro bergamotto di Reggio Calabria, quasi impercettibile, ma in grado di stuzzicare i palati più esigenti.

Articolo pubbliredazionale