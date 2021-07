Le formazioni ufficiali di Italia-Spagna: Emerson al posto di Spinazzola, spagnoli senza punte!

6 Luglio 2021 19:51

Comunicate le formazioni ufficiali di Italia-Spagna: Mancini sceglie Emerson Palmieri per sostituire Spinazzola, davanti confermato Chiesa per Berardi; Luis Enrique senza punte

Tutto pronto per Italia-Spagna, semifinale di Euro 2021 che mette in palio il primo dei due pass per la finalissima dell’11 luglio. Cresce la tensione man mano che ci si avvicina all’orario di inizio della sfida fissato per le ore 21:00. Comunicate da pochi minuti le formazioni ufficiali, ultimo step prima di scendere in campo. Praticamente confermata l’Italia che ha dominato il Belgio, ad eccezione del povero Spinazzola il quale ha dovuto abbandonare Euro 2021 a causa della rottura del tendine d’Achille. Al suo posto scende in campo Emerson Palmieri, terzino campione d’Europa con il Chelsea. In attacco confermato da titolare Chiesa al posto di Berardi, insieme a Insigne e Immobile. La Spagna ritrova Laporte in difesa: il centrale del Manchester City aveva saltato l’ultimo allenamento solo in via precauzionale. In attacco non recupera dalla contrattura Pablo Sarabia, stella della ‘Roja’ con 2 gol e 2 assist fin qui: al suo posto il trequartista del Lipsia Dani Olmo. Luis Enrique però sorprende all’ultimo minuto, la Spagna gioca senza punte: Morata in panchina, al suo posto Ferran Torres con Oyarzabal esterno.

Le formazioni ufficiali di Italia-Spagna

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal