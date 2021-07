Ponte sullo Stretto, sono gli architetti a chiederlo: convegno il 15 luglio alla Casa dell’Architettura a Roma

8 Luglio 2021 15:26

L’evento è stato organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma: dettagli e info per la prenotazione

Il Ponte sullo Stretto sarà argomento di discussione anche alla Casa dell’Architettura a Roma. Giovedì 15 luglio 2021 infatti si terrà in Piazza Manfredo Fanti, a pochi passi dalla stazione Termini, un convegno sull’infrastruttura che dovrebbe sorgere tra Messina e Reggio Calabria. “L’iniziativa si propone di mettere in luce le possibilità tecnico economiche per la sua realizzazione e il ruolo territoriale che avrà la grande infrastruttura nei rapporti isola-continente. Le caratteristiche geologiche e metereologiche che possono inficiare la realizzazione del progetto”, si legge sulla locandina. Per partecipare all’evento è obbligatoria la registrazione online su /formazione.architettiroma.it. Di seguito il programma completo:

ORE 16:00 | Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti

ORE 16:00 | SALUTI ISTITUZIONALI E PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Christian Rocchi, Presidente OAR

Silvio Salvini, Consigliere OAR

ORE 16:15 | UN PONTE SULLO STRETTO: UTILITA’ DELL’OPERA E PROBLEMATICHE CONNESSE

Donato Carlea, già Presidente Consiglio Superiore dei LL.PP.

ORE 16:40 | UN PONTE ATTESO DA ANNI

Enzo Siviero, Rettore dell’Università eCampus

ORE 17:05 | I PROBLEMI GEOLOGICI DEL TERRITORIO

Alberto Prestininzi, Professore ordinario presso l’Università di Roma “Sapienza”, per il raggruppamento scientifico disciplinare GEO/05 Geologia Applicata

ORE 17:30 | I PROBLEMI DI CALCOLO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL PONTE

Mario Paolo Petrangeli, già Professore di “Teoria e Progetto di Ponti” e “Gestione dei Ponti e delle Grandi Infrastrutture” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università “La Sapienza” di Roma

ORE 17:55 | I BENEFICI ECONOMICI E POLITICI DEL COLLEGAMENTO TRA LA SICILIA E IL CONTINENTE

Francesco Miceli, Presidente CNAPPC, già Presidente dell’Ordine degli Architetti di Palermo

ORE 18:20 | IL RAPPORTO DI UN’OPERA DI GRANDE IMPATTO CON IL PAESAGGIO CIRCOSTANTE

Franco Zagari, Paesaggista, Già professore ordinario di Architettura del paesaggio presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, professore AQ presso “Sapienza” Università di Roma

ORE 17:40 | DIBATTITO

Modera: Silvio Salvini, Consigliere OAR

ORE 19:00 | Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti