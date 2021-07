Calabria, altra morte sospetta dopo il vaccino in pochi giorni: deceduta 25enne, i parenti aspettano l’autopsia

29 Luglio 2021 21:35

Ha perso la vita mentre si trovava con il fidanzato e gli amici in giro per la Calabria per una gita fuori porta

Altra morte sospetta in Calabria dopo i casi avvenuti a Reggio negli ultimi giorni. Alessia Pappagallo, brillante studentessa in Medicina e Chirurgia, è morta nei giorni scorsi a causa di un improvviso malore. La 25enne viveva da tempo a Catanzaro per studio e si era sottoposta alla vaccinazione anti-Covid. Le sue origini sono pugliesi, da pochi giorni aveva sostenuto un esame ed a breve si sarebbe laureata. Ha perso la vita mentre si trovava con il fidanzato e gli amici in giro per la Calabria per una gita fuori porta, avrebbe accusato un malore nella notte. I familiari sotto shock aspettano l’autopsia per capire le cause del decesso.