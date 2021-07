Calabria, 11 positivi al Covid-19 nella RSA “Mons. Messina” di Sant’Eufemia in Aspromonte: “erano tutti vaccinati con ciclo completo da mesi”

14 Luglio 2021 13:09

Sant’Eufemia in Aspromonte: la comunicazione della Residenza Sanitaria Assistenziale “Mons. Prof. Antonino Messina” a familiari e amici dei degenti

La Residenza Sanitaria Assistenziale “Mons. Prof. Antonino Messina” di Sant’Eufemia in Aspromonte, comunica ai familiari dei degenti e agli amici che “consapevoli di tutti gli sforzi fatti, comunichiamo che sono stati individuati dei casi di Covid-19 nella nostra Residenza. Attualmente risultano positivi 7 ospiti su 21 e 4 operatori su 30. Sono state attuate tutte le procedure sancite dall’Istituto Superiore di Sanità per gestire l’emergenza in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria. Precisiamo che tutti gli ospiti e tutto il personale è stato puntualmente vaccinato già nel mese di febbraio e che l’accesso in struttura è stato severamente protetto e tracciato secondo le linee guida. Le condizioni dei pazienti sono stazionarie. Sarà nostra cura aggiornarvi“. E’ questo il messaggio inviato dalla direzione Sanitaria e dalla direzione Generale dott. Carmela Cannizzaro e Avv. Rossana Panarello.