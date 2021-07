6 Luglio 2021 19:16

Caffè Letterari 2021 a Reggio Calabria: il programma di luglio, agosto e settembre al circolo Polimeni

Conclusosi felicemente il ciclo degli incontri culturali di giugno che ha visto tra i protagonisti gli scrittori Gerardo Pontecorvo, Mimmo Gangemi, Mimmo Nunnari, Gioacchino Criaco, lo storico Giuseppe Caridi e la poetessa Ilda Tripodi, prende l’avvio la stagione dei Caffè letterari.

A partire dal 12 luglio, infatti, il Circolo Rhegium Julii, rinnovando un fruttuoso patto di collaborazione con il Comune e la Città metropolitana di Reggio Calabria, con il Circolo del tennis « Rocco Polimenti », con il Lions Club Host, con il Panathlon di Reggio Calabria e le associazioni Fondazione Mediterranea, Planetario di Reggio Calabria, l’ANMIG e Accademia del tempo libero, presenterà alla cittadinanza alcuni protagonisti del mondo culturale italiano che, per il loro valore, costituiscono un’attrattiva imperdibile.

Gl’incontri si terranno a partire dalle 21.30 in ottemperanza alle disposizioni attualmente in vigore in materia di Covid-19 ed avranno luogo presso l’Arena del Circolo del tennis ‘Rocco Polimeni’.

Ecco protagonisti degli incontri:

12 LUGLIO

ALESSANDRO MASI: Segretario Generale Società Dante Alighieri, critico d’arte, scrittore

LIBRO: Per una storia dei beni culturali – Osanna

INTERVENTI: Maria A. Mamone, Franco Costantino, Franco Prampolini

19 LUGLIO

FRANCO ARMINIO: poeta, paesologo

LIBRO: La cura dello sguardo, Bompiani

INTERVENTI: Benedetta Borrata, Ilda Tripodi, Natale Pace

26 LUGLIO

MASSIMO CAPACCIOLI: fisico, ordinario di astronomia, Un. Federico II di Napoli

LIBRO: L’incanto di Urania, Carrocci

INTERVENTI: Gianfranco Bertone, Sandra Savaglio, Angela Misiano

2 AGOSTO

PINO APRILE: giornalista, saggista

LIBRO: Tu non sai quanto è ingiusto questo Paese – Libreria Pienogiorno

INTERVENTI: Santo Strati, Enzo Filardo, Mario Musolino

9 AGOSTO

DOMENICO DARA: scrittore

LIBRO: Malinverno – Feltrinelli

INTERVENTI: Florinda Minniti, Mafalda Pollidori, Rosellina Falduto

16 AGOSTO

ANTONINO DE FRANCESCO: ordinario Studi storici Università Statale di Milano

LIBRO: Il naufrago e il dominatore, Vita politica di napoleone Bonaparte – Neri Pozza

INTERVENTI: Giuseppe Caridi, Teresa Scordino, Lina Anzalone

23 AGOSTO

MARIO NANNI: giornalista, scrittore

LIBRO: Parlamento sotterraneo – Rubbettino

INTERVENTI: Tonino Raffa, Santo Strati

30 AGOSTO

PREMIO RHEGIUM JULII INEDITO 2021

SEZIONI: Poesia, Silloge Racconto

Cerimonia di consegna dei Premi nazionali

6 SETTEMBRE

MAURIZIO CROSETTI: giornalista, scrittore

LIBRO: Quando uccisero Maradona – Piemme

INTERVENTO: Tonino Raffa

INTERVISTA: Giuseppe Smorto