Reggio Calabria, auto transitano sul corso Garibaldi dopo l’isola pedonale in Via Marina: multe della Municipale – FOTO

26 Giugno 2021 09:56

Reggio Calabria, ieri sera gli agenti della polizia municipale sono stati costretti ad elevare diverse multe ad automobilisti che – per evitare il traffico provocato dall’istituzione dell’isola pedonale in via Marina alta – avevano deciso di attraversare il corso Garibaldi

L’istituzione dell’isola pedonale sul corso Matteotti (via Marina Alta) ha mandato nel caos la viabilità del centro di Reggio Calabria, e così succede anche che molte auto dirottate dal Lungomare a via Giulia, una volta raggiunto l’incrocio del corso Garibaldi anzichè proseguire verso monte, decidono di imboccare il corso in direzione Nord per evitare il traffico e raggiungere prima la loro destinazione. Alcuni lo fanno anche in buona fede, ingannati dal segnale stradale (vedi foto) che sembra indicare la possibilità non solo di salire, ma anche di girare sul Corso. In realtà, però, quel segnale (freccia a sinistra) vale solo per i mezzi autorizzati: il corso Garibaldi è una Ztl (zona a traffico limitato), e ci sono molti mezzi come camion e furgoni del carico-scarico merce, i residenti, oltre a forze dell’ordine e mezzi di soccorso, che possono regolarmente transitare sul Corso da sempre. Chi non è autorizzato, però, deve attenersi all’altro segnale, quello che dopo pochi metri, all’inizio della traversa del corso, spiega chiaramente come funziona.

Così ieri sera intorno alle 21:30 gli agenti della polizia Municipale, intervenuti appositamente in zona, hanno multato diversi veicoli e con l’occasione hanno sanzionato anche velocipedi elettrici che scorrazzavano irregolarmente sui marciapiedi del corso Garibaldi e nell’area pedonale di piazza Duomo.

Intanto nella notte sul Lungomare Falcomatà (via Marina bassa) è stata gettata sull’asfalto la linea spartitraffico di metà carreggiata (segnaletica orizzontale) e dalle ore 08:00 di martedì 29 giugno verrà istituito il doppio senso di marcia, decongestionando così via Giulia.

Intanto la nuova isola pedonale della via Marina alta è rimasta, per la quarta serata consecutiva dalla sua istituzione, un triste deserto completamente inutilizzato.