Ponte sullo Stretto, il voto della Camera: “il Governo si impegnerà ad individuare le risorse necessarie per la realizzazione”

30 Giugno 2021 17:04

Il Governo si impegnerà “ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo così la rete dell’Alta velocità fino in Sicilia”. E’ quanto ha affermato il sottosegretario alle Economie e Finanza Alessandra Sartore, che quindi modificato il parere dei deputati Mauro Rodelli (FdI) e Stefania Prestigiacomo (FI) espresso con l’ordine del giorno relativo al Ponte sullo Stretto di Messina. I parlamentari di centrodestra, in realtà, chiedevano l’inserimento dell’opera all’interno delle misure per il Fondo complementare al Pnrr e per gli investimenti. “Apprezziamo lo sforzo di trovare una formula di condivisione – ha affermato Rodelli – , anche se si continua a parlare di collegamento stabile, quando noi abbiamo chiaramente parlato di Ponte. Mi sento di dire che accettiamo la riformulazione”. Il Parlamento ha votato la riformulazione che è passata con 264 favorevoli e 54 contrari (suddivisi nella maggioranza tra Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto). Si tratta questo di un passo in avanti verso una discussione più seria ed approfondita, certo però è che ancora una volta il Governo non sia riuscito a fornire un parere chiaro su una tematica così importante per Sicilia e Calabria.