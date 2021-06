Piano Spiaggia a Reggio Calabria: rinviato a martedì il terzo incontro partecipativo

16 Giugno 2021 19:38

Reggio Calabria: appuntamento alle ore 18.30 nella Pineta Zerbi per discutere di “Waterfront urbano”

Il terzo appuntamento del ciclo di incontri partecipativi sul Piano spiaggia comunale, previsto per domani, giovedì 17 giugno, è stato rinviato per motivi di carattere organizzativo al prossimo *martedì 22 giugno con inizio alle ore 18.30* all’interno di Pineta Zerbi, nell’area antistante il Museo dello Strumento musicale. All’incontro, come di consueto, prenderanno parte, fra gli altri, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, l’assessora comunale all’Urbanistica, Mariangela Cama e il progettista, arch. Paolo Malara. Dopo le due iniziative pubbliche che hanno interessato le estremità nord e sud del litorale cittadino (i “Borghi marinari” a Catona e le “Spiagge del vento” a Pellaro) , con incontri che hanno fatto registrare grande interesse e partecipazione da parte di cittadini, associazioni e imprenditori, il terzo degli incontri in programma accenderà i riflettori sul segmento centrale del Masterplan del mare, ovvero il “Waterfront urbano” che proprio di recente è stato inaugurato e consegnato alla città. All’incontro prenderanno parte inoltre il dirigente di settore, ing. Domenico Richichi, il rup, arch. Alberto Di Mare, il supporto rup, Erminio Bruno, il geologo, dott.ssa Laura Russo, i consulenti, arch. Caterina Gironda e arch. Giovanni Malara, il responsabile rilievi topografici, geom. Giovanni Merolillo, il prof. Felice Arena dell’Università “Mediterranea” e l’ing. Carlo Ruzzo Spin Off Accademico Asism Srl. All’iniziativa, sono invitati a partecipare gli operatori di settore, le associazioni e i cittadini.