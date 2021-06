Piano Spiaggia a Reggio Calabria: a Pellaro il secondo incontro partecipativo

11 Giugno 2021 16:19

Reggio Calabria: appuntamento alle ore 18.30 alla Lega Navale, al centro del focus “Le spiagge del vento”

È in programma lunedì 14 giugno la seconda tappa del nuovo ciclo di incontri partecipativi territoriali sul Piano Spiaggia Comunale. Il percorso avviato dall’amministrazione comunale sta coinvolgendo i diversi interlocutori del territorio con l’obiettivo di raccogliere input e proposte utili a rafforzare la nuova strategia di governance del litorale cittadino contenuta in quello che ormai viene considerato un vero e proprio Masterplan del mare. Il secondo appuntamento accenderà i riflettori sulla zona sud, “Le spiagge del vento”, nell’ambito di un incontro che si svolgerà alle ore 18.30 alla Lega Navale Italiana Reggio Calabria Sud alla presenza del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, dell’assessora comunale all’Urbanistica, Mariangela Cama, del dirigente di settore, ing. Domenico Richichi, del rup, arch. Alberto Di Mare, del supporto rup, Erminio Bruno, del progettista, arch. Paolo Malara, del geologo, dott.ssa Laura Russo, dei consulenti, arch. Caterina Gironda e arch. Giovanni Malara, del responsabile rilievi topografici, geom. Giovanni Merolillo, del prof. Felice Arena dell’Università “Mediterranea” e dell’ing. Carlo Ruzzo Spin Off Accademico Asism Srl. All’iniziativa, sono invitati a partecipare gli operatori di settore, le associazioni e i cittadini.