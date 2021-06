Oggi a Tropea il premio “Mare pulito Bruno Giordano”

26 Giugno 2021 09:33

Mare pulito: questa sera nel meraviglioso porto di Tropea la premiazione di due importanti Comuni calabresi Roccella e Melissa

Questa sera, sabato 25 giugno, alle ore 20, al Marina Yacht club, nel meraviglioso porto di Tropea, per la terza edizione avrà luogo la premiazione di altri due importanti Comuni calabresi particolarmente attivi in questi ambiti. “Roccella e Melissa: abbiamo individuato, per questa edizione, due luoghi simbolo del territorio”, spiega Francesca Mirabelli, presidente ed anima dell’associazione “Mare pulito Bruno Giordano”. “Blu Calabria presenta il premio, ogni anno, per non smettere di sensibilizzare cittadini ed istituzioni. La gestione delle spiagge, la tutela del mare, la qualità dell’acqua. Ogni buona prassi è, per noi, consapevolezza che il percorso avviato sia quello giusto”, assicura Mirabelli, annunciando l’incontro di oggi.

L’evento vedrà la partecipazione del Comandante Generale delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino. Il programma prevede l’apertura del convegno con gli interventi di diversi ospiti: oltre allo stesso Pettorino che consegnerà personalmente il premio (una targa a cura del maestro orafo Santo Naccarato), anche Emilio Sperone, docente di zoologia marina all’Unical, Michelangelo Iannone, direttore scientifico dell’Arpacal e Antonella sette dell’associazione “mare pulito”. Presenti, inoltre, il presidente f.f. della regione Calabria, Nino Spirlì; il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì; il prefetto di Vibo, Roberta Lulli; il direttore generale di Arpacal, Domenico Pappaterra; il presidente F.e.e. Italia, Claudio Mazza ed il sottosegretario per il sud e la coesione territoriale, Dalila Nesci.

La terza edizione sarà anche l’occasione per presentare il “Manuale sulle buone prassi per la Tutela del mare”: un libro interamente dedicato alle tematiche poste. Con la prefazione del Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino. Con interventi importanti e con spunti di riflessione che accompagneranno il prosieguo delle iniziative. “Le istituzioni ed i cittadini: insieme possiamo salvaguardare questa paradiso di territorio. Ed insieme, contestualmente, possiamo anche iniziare ad apprezzare le tante bellezze di questa terra. L’associazione Mare pulito Bruno Giordano è pronta”, la chiosa di Mirabelli. Appuntamento alle ore 20 al porto di Tropea.