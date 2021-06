Serie D, verdetto rimandato: Acr e Fc Messina vincono, la promozione si decide sabato. Risultati e classifica aggiornata

30 Giugno 2021 19:00

33ª e penultima giornata nel girone I di Serie D, squadre di nuovo in campo (a metà) dopo lo stop forzato per i positivi al Covid nel Marina di Ragusa: i risultati e la nuova classifica

Un verdetto (retrocessione) è già deciso. L’altro, quello più atteso (promozione), è invece rimandato. Si è appena conclusa l’altra metà della 33ª giornata del girone I di Serie D, tornata in campo dopo lo stop forzato delle ultime settimane a causa dei positivi al Covid nel Marina di Ragusa. Vincono sia Acr che Fc Messina, lasciando così invariata la distanza di due punti e rimandando il discorso promozione all’ultimo turno, previsto per sabato.

Facile tris della capolista contro un Marina di Ragusa rimaneggiato e, adesso, anche ufficialmente retrocesso, pure per via delle vittorie roboanti di Sant’Agata, Rende e Cittanovese, che così si salvano. L’Fc di Costantino supera il Paternò a domicilio ma non senza difficoltà. Allo svantaggio e alla successiva rimonta segue il nuovo pari e il definitivo 2-3 di Carbonaro. Di seguito la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 34ª GIORNATA

Mercoledì 30 giugno

Ore 16:00

ACR Messina-Marina di Ragusa 3-0

Licata-S. Agata 2-5

Paternò-FC Messina 2-3

Rende-Biancavilla 5-3

Troina-Cittanovese 2-4

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 71 FC MESSINA 69 GELBISON 66 SAN LUCA 58 ACIREALE 57 DATTILO 52 ROTONDA 49 SANTA MARIA 45 BIANCAVILLA 45 LICATA 43 CASTROVILLARI 41 PATERNO’ 39 TROINA 36 CITTANOVESE 36 SANT’AGATA 36 RENDE 34 MARINA DI RAGUSA 30 ROCCELLA 20

PROSSIMO TURNO (34ª GIORNATA)

Sabato 3 luglio

Ore 16:00

Cittanovese-Santa Maria Cilento

FC Messina-Roccella

Marina di Ragusa-Rende

S. Agata-ACR Messina