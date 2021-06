Giornata mondiale dell’ambiente: la Pro Loco Reggio Sud risponde presente sulla spiaggia di Bocale

7 Giugno 2021 09:34

“C’è anche la spiaggia di Bocale tra le 3 tappe reggine, assieme a Gallico ed al Parco Lineare Sud, tra quelle individuate per celebrare la “Giornata Mondiale dell’Ambiente istituita dall’Onu nel 1972 ed andata in scena ieri per l’edizione 2021. La salute degli ecosistemi, come valore fondamentale per la vita sulla terra, questo il comune denominatore per la salvaguardia dell’ambiente, che ha unito le due sponde di Calabria e Sicilia. Diverse le associazioni che hanno partecipato all’evento organizzato da “Tempo d’ambiente” con Tempo Stretto – quotidiano online di Messina e Reggio Calabria“. E’ quanto scrive in una nota Concetta Romeo, Presidente Pro Loco Reggio Sud APS. “Tutti uniti per una pulizia delle spiagge, ma non solo questo -prosegue la nota- perché Bocale, nell’occasione si è trasformato anche in scenario di divulgazione scientifica a cura dell’esperta Antonella Mascetti del CABS – Gruppo Adorno ODV Volontari Antibracconaggio, che ha descritto le peculiarità delle specie protette di flora e fauna, quali il Fratino (piccolo uccelletto che depone le uova sulla spiaggia) ed il Giglio di Mare, che si trovano lungo la costa ed in prevalenza Punta Pellaro.