Calabria, continua il progetto “Amami”: domenica 27 giugno sarà ripulita la spiaggia di Bovalino

22 Giugno 2021 17:53

E’ questo anche un modo per rilanciare il turismo in un territorio che ha bisogno di nuove prospettive e lavoro

Prosegue con un nuovo appuntamento il progetto “Amami” portato avanti da Yolo Diving (Reggio Calabria), scuola subacquea con sede ad Ardore e gestita da Enrico Taddei di Genova e Tabatha Bussolotti di Milano. Dopo aver ottenuto un gran successo nel mese di maggio a Palizzi, i ragazzi proseguiranno l’iniziativa domenica 27 giugno a Bovalino: lo scopo è quello di sensibilizzare la gente sul tema del rispetto ambientale, ma anche quella di pulire le spiagge e i fondali dei mari calabresi per rilanciare il turismo in un territorio che ha bisogno di nuove prospettive e lavoro. Per partecipare non servirà nulla, se non tanta forza di volontà e amore per la Calabria.