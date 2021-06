“La spiaggia in Calabria da visitare una volta nella vita”: Funweek esalta la costa degli Dei, ecco il paradiso in 240 gradini

14 Giugno 2021 11:39

E’ una spiaggia raggiungibile solo attraverso 240 scalini per un dislivello di 70 metri

Con i suoi 800 km di costa, la Calabria è senza dubbio uno dei più rari paradisi terrestri al mondo. Tra spiagge immense e le scogliere che precipitano in mare, tanti sono i luoghi in grado di stupire e lasciare a bocca aperta. Ad venire premiata questa volta è la spiaggia di Michelino a Parghelia, selezionata da Funweek (rivista che si occupa del mondo dello spettacolo e della cultura) come “paradiso da visitare almeno una volta nella vita”. “Una caletta appartata che si può raggiungere percorrendo una scalinata che vi consentirà di percorrere un dislivello di 70 metri – si legge nella descrizione – . Inutile dire che se il tratto è bellissimo, il panorama che potrete ammirare scendendo i gradini è altrettanto mozzafiato. Uno zig zag nel verde che vi sorprenderà ad ogni curva e se il cielo è terso, vi permetterà di vedere il profilo di Stromboli e di alcune delle isole Eolie. Una spiaggia che d’estate grazie alla sua bellezza e al suo mare cristallino, richiama moltissimi visitatori. Ma come scrisse il New York Times “è uno dei 100 luoghi italiani assolutamente da non perdere””. E’ davvero un luogo magico, situato nella Costa degli Dei, tra Tropea e Zambrone. Per raggiungerlo servirà un po’ di attività fisica, ma lo sforzo ne giustifica il fine!