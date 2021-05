Reggio Calabria: giovedì presentazione del programma estivo del Circolo ‘Rhegium Julii’

31 Maggio 2021 09:35

Giovedì 3 giugno, alle ore 11.00, presso il Circolo del tennis Rocco Polimeni è indetta la conferenza stampa di presentazione del programma estivo promosso dal Circolo Rhegium Julii in collaborazione con la Città metropolitana, il Comune di Reggio Calabria e il Consiglio regionale della Calabria. Durante l’incontro, alla presenza del Presidente del Circolo del tennis ospitante dott. Igino Postorino, del Sindaco del Comune e della Città metropolitana avv. Giuseppe Falcomatà, del Vice presidente del Consiglio regionale on. Nicola Irto e amministratori locali verrà illustrato il programma estivo dei CAFFÈ LETTERARI 2021 del ‘Rhegium Julii’. Come ogni anno, il Circolo ‘Rhegium Julii’ propone al proprio pubblico un parterre di personalità illustri riconosciute a livello nazionale ed internazionale nel campo dell’arte, della letteratura, del giornalismo e della scienza.

Tre mesi intensi, ricchi di cultura e di grandi eventi tra i quali la cerimonia di consegna dei Premi Rhegium Julii Inedito 2021 dedicato alla poesia singola, alla silloge poetica e al racconto. Si rinnova, dunque, la proposta culturale estiva del Circolo culturale reggino. Al cartellone di iniziative dei prossimi Caffè Letterari si collegherà un altrettanto ricco calendario di incontri denominato A LAS SIETE DE LA TARDE (alle sette della sera) che inaugurerà la stagione estiva programmata dal Rhegium Julii a partire dal 6 giugno. Tale evento consentirà di presentare alla cittadinanza alcuni protagonisti del mondo culturale italiano che, per il loro valore, inorgogliscono tutta la comunità calabrese.

E’ possibile trovare tutti i dettagli sulle iniziative promosse collegandosi al sito www.rhegiumjulii.it e seguire ogni aggiornamento sui canali social del Circolo Culturale ‘Rhegium Julii’. Le manifestazioni si svolgeranno in ottemperanza alle disposizioni e alle regole attualmente in vigore nell’ambito dell’emergenza Covid-19 ed avranno luogo presso presso il Circolo del tennis Rocco Polimeni. Ancora una volta, il punto di forza del calendario estivo è stata la sussidiarietà, ovvero il coinvolgimento di Istituzioni, associazioni e realtà che in questi anni hanno collaborato con Il Circolo Rhegium Julii e dalle quali continuano ad arrivare stimoli convergenza e rigenerazione di ampio respiro in tutti i periodi dell’anno.

All’incontro saranno presenti i Presidenti del Lions Club Host avv.Giuseppe Strangio, del Panathlon Reggio Calabria dott. Tonino Raffa, della Fondazione Mediterranea dott. Enzo Vitale, del Planetario dott. Angela Misiano, dell’Accademia del tempo libero dott.ssa Silvana Velonà che hanno dato il patrocinio all’iniziativa.