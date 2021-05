Lascia New York per lavorare alle Isole Eolie, la storia di Elisa: “voglio vivere sul mare e ammirare i delfini, basta la vita della città”

9 Maggio 2021 14:53

Elisa Bono è americana, ma il padre è nato in Italia: dopo aver scoperto l’isola di Salina non vuole più andar via, il racconto della nuova “slow” vita

E’ arrivata in Italia quasi per caso, doveva restare un paio di settimane a Firenze per suonare la chitarra e poi tornare negli Stati Uniti, ma per la pandemia del Coronavirus ha dovuto cambiare i piani. Elisa Bono, newyorkese di 24 anni, dallo scorso dicembre si è trasferita nell’isola di Salina, nelle Eolie. Dopo aver letto un annuncio come ragazza alla pari nell’isola siciliana non ha resistito: “adesso sono qui ad accudire una fantastica bambina per otto ore al giorno e a lavorare in remoto per i social Facebook e Instagram di diverse aziende anche del Texas”. Il suo ufficio adesso è il faro di Salina, di fronte Lipari, più in là si intravede Stromboli fumante. Niente più scrivania in un rumoroso e trafficato grattacielo, racconta in un’intervista rilasciata a Gedi Watch adesso per lavorare basta un computer e un po’ di concentrazione seduta su uno scoglio ascoltando il rumore del mare.