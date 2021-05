PNRR, Bruno Bossio (Pd): “bene alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, ma adesso serve il Ponte sullo Stretto”

2 Maggio 2021 12:48

“Può una manciata di minuti essere così banalmente strumentalizzata tanto da negare il fatto che si abbatte per sempre il tasso di perifericità della intera Calabria?”: le parole di Enza Bruno Bossio, parlamentare del Pd

“Il gruppo Pd alla Camera una prima battaglia parlamentare l’ha vinta: il PNRR sancisce la centralità e la strategicità del Sud del Paese”. Ad affermarlo è il parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: “dei circa 62 miliardi di investimenti previsti, il 56% è destinato al Sud. Ora è necessario vigilare sul cronoprogramma di attuazione. L’investimento più importante è certamente la nuova linea ferroviaria di Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria: 11,2 miliardi di euro per realizzare un nuovo tracciato ferroviario. Un successo conseguito nonostante scetticismi e resistenze. Stupisce che ancora qualcuno si ostini in una polemica davvero strumentale e senza senso. Come si può non vedere che non esisterà più una Alta Velocità di serie A al nord e una di serie B al Sud? – si chiede la deputata dem – . Come si può negare che questo investimento debba essere sviluppato fino a Palermo, realizzando anche l’infrastruttura necessaria per un attraversamento stabile dello Stretto? Ma davvero è un problema se si impiegano da Roma a Milano 3 ore e 35 minuti mentre da Reggio Calabria a Roma 3 ore e 43 minuti? Può una manciata di minuti essere così banalmente strumentalizzata tanto da negare il fatto che si abbatte per sempre il tasso di perifericità della intera Calabria?”.

“È dunque, come affermato più volte dallo stesso presidente Draghi, una Alta Velocità vera. Ma anche una linea ad Alta capacità – prosegue – che consente a Gioia Tauro e al sistema portuale calabrese di competere a livello internazionale per il trasporto delle merci su rotaia. Inoltre, in questa prima fase sono previsti altri interventi per la Calabria, a partire dal potenziamento e dalla elettrificazione della ferrovia jonica Sibari-Reggio Calabria, per garantire una intermodalità capace di collegare tutti i comprensori territoriali regionali alla rete ferroviaria nazionale. Infine con il Recovery Fund possono essere liberate risorse ordinarie dello Stato e quote dei fondi strutturali da utilizzare per finanziare altre opere strategiche, che i vincoli europei impediscono di inserire nel PNRR. In tal senso – aggiunge ancora la deputata Bruno Bossio – come parlamentari del PD, con tenacia e determinazione, intendiamo perseguire ed ottenere l’inserimento, nel nuovo Contratto di Programma tra Ministero dei trasporti e Anas, dell’investimento necessario alla progettazione e alla realizzazione della nuova SS 106 (E90) lungo l’intero tratto Sibari a Reggio Calabria”.