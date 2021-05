Anche a Bagnara Calabra tutti pazzi per lo scudetto dell’Inter: caroselli, clacson e bandiere nerazzurre [FOTO e VIDEO]

8 Maggio 2021 21:51

Grande festa per lo scudetto dell’Inter anche a Bagnara Calabra, storica “colonia interista”: fuochi pirotecnici, clacson, bandiere e caroselli nel centro cittadino

A Milano ma non solo: anche a Bagnara Calabra, quest’oggi, hanno festeggiato lo scudetto dell’Inter. Dopo la grande festa di domenica scorsa a Piazza Duomo, epicentro della città lombarda, in seguito al pari tra Sassuolo e Atalanta che ha sancito la vittoria matematica, nel pomeriggio odierno i tifosi nerazzurri hanno “replicato” fuori da San Siro, aspettando l’arrivo del pullman dei propri beniamini prima del match contro la Sampdoria (per la cronaca, finito 5-1 per i ragazzi di Conte).

Nell’altro “capo” della penisola però, appunto a Bagnara Calabria, tantissime persone si sono riversate per le strade del centro cittadino tra clacson, caroselli e bandiere nerazzurre. Pur facendo parte di Reggio Calabria, infatti, Bagnara è storicamente una “colonia interista”, o presenta comunque una piccola minoranza di tifosi e simpatizzanti della squadra milanese, come dimostrano i numerosi club presenti nel paese a nord di Reggio. In alto la FOTOGALLERY con le immagini della festa, in basso i VIDEO.