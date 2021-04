NonCiFermaNessuno, il tour motivazionale di Luca Abete sbarca in Sicilia

12 Aprile 2021 11:59

L’inviato di Striscia la notizia sarà in digital show con l’Università degli Studi di Catania il 15 aprile. Ospiti: il mental coach Roberto Re ed Highlander Dj

Al grido “contagiamoci di coraggio” la carovana dell’entusiasmo di #NonCiFermaNessuno farà tappa all’Università degli Studi di Catania. L’appuntamento è per giovedì 15 aprile, dalle ore 10.30. L’hashtag più amato dagli universitari italiani festeggia i suoi sette anni in una versione completamente rinnovata: #NonCiFermaNessuno Italia Talk è un attesissimo digital show in streaming interamente dedicato agli studenti universitari e delle scuole superiori. Un tour che percorre l’Italia da Nord a Sud Italia, isole comprese, per tre mesi, fino a maggio. Una campagna sociale, quella dell’inviato di Striscia, che parla di coraggio, motivazione ma anche di opportunità, di solidarietà ed ecosostenibilità “veri pilastri – precisa Luca – del mondo post Covid”. Alla Medaglia del Presidente della Repubblica si affianca quest’anno un altro rilevante riconoscimento per #NonCiFermaNessuno: il Patrocinio morale della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui). Novità di quest’anno il Premio #NonCiFermaNessuno, un riconoscimento che anche in questa quarta tappa dedicheremo, su indicazione dell’ateneo catanese, ad uno studente-simbolo di energia, positività e coraggio. Ospiti d’eccezione per questa quinta tappa: Roberto Re, uno dei mental coach più conosciuto al mondo ed Highlander Dj, compositore, polistrumentista ed arrangiatore originario di Palermo, noto per i suoi video ironici su Striscia la Notizia, nei quali fa cantare politici e personaggi famosi.

Per partecipare all’evento basta collegarsi al link www.noncifermanessuno.org/catania-talk e seguire la diretta.