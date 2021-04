Lipari, emorragia cerebrale il giorno dopo il vaccino Moderna: 65enne ricoverata al Papardo di Messina

28 Aprile 2021 17:07

La donna non aveva segnalato ai medici particolari patologie

Una donna di 65 anni, originaria della Bielorussia, ha ricevuto il vaccino Moderna a Lipari e il giorno dopo ha accusato una emorragia celebrale. Scattato l’allarme la donna, che non ha segnalato particolari patologie, con l’ambulanza è stata trasferita in ospedale e poi con l’elisoccorso è stata portata a Messina e ricoverata il Papardo. I medici dell’ospedale escludono collegamenti con la vaccinazione. “Potrebbe anche avere una patologia congenita non segnalata”, è stato il commento di un sanitario.