Reggina, pari e rimpianti: a Cittadella è 1-1, ma la superiorità è netta

5 Aprile 2021 16:54

Serie B: diretta Cittadella-Reggina, match valido per la 32ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Lunedì di Pasquetta in zona rossa, ma almeno ci pensa la Serie B a tenerci occupati. Si scende in campo oggi per la 32ª giornata del campionato 20/21, allo stadio Tombolato si gioca Cittadella-Reggina, per una gara fondamentale in ottica classifica. Il morale delle due squadre è praticamente opposto, visto che i veneti hanno subito la seconda sconfitta consecutiva venerdì scorso sul campo del Vicenza e adesso hanno messo a rischio la propria posizione playoff. Tra le squadre che sognano l’ottavo posto ci sono invece i calabresi che, galvanizzati dalla vittoria sul Venezia, vogliono tentare di vincere per dare un senso alla parte finale del torneo. L’obiettivo salvezza sembra infatti a portata di mano, pensare in positivo potrebbe aiutare gli uomini di mister Baroni ad affrontare la gara con maggiore serenità. Gli amaranto devono rinunciare a Folorunsho e Menez, ma ritrovano Rivas al rientro dalla Nazionale.

Il primo tempo è molto equilibrato fin dai primi minuti con le due formazioni che si studiano e cercano di imporre i propri ritmi. Buon inizio comunque della Reggina, che sembra arrivare sempre prima sul pallone rispetto agli avversari. Col passare dei minuti arrivano anche le prime occasioni da rete, ma Edera da un lato e Tsadjout dall’altro trovano i portieri preparati.

L’andamento del match cambia però subito nella ripresa. La compagine calabrese resta con la mente negli spogliatoi e i veneti ne approfittano: Tsadjout vince un duello col difensore, si invola in porta e serve un assist su piatto d’argento a Beretta che ringrazia e fa 1-0. La Reggina sembra aver accusato il colpo, invece, dopo qualche minuto di appannamento, reagisce e trova il pareggio su palla inattiva con Bianchi al 59′. L’ultima parte di gara continua ad essere di marca calabrese, Situm e Montalto si divorano la chance del sorpasso. Nei minuti finali Denis prova a regalare la gioia ai suoi, ma non ha il tempo di imporsi. Finisce quindi 1-1, la salvezza è sempre più vicina, mentre in ottica playoff cambia ben poco.

Rivivi la diretta di Cittadella-Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

90′ + 3′ Finisce così. La Reggina ottiene un pareggio in casa del Cittadella dopo essere passata in svantaggio. La zona playoff rimane distante quattro punti in attesa delle altre gare, mentre il Cosenza si mantiene a distanza.

90′ Tre minuti di recupero assegnati dall’arbitro Dionisi.

87′ Baroni mette l’artiglieria pesante: Rivas e Denis per tentare il tutto per tutto, fuori Montalto e Edera. In campo anche Liotti per Situm.

85′ Ancora avvicendamenti tra le fila venete: Proia e Beretta fanno spazio a Branca e Ogunseye

84′ Fa tutto bene Situm, perfetto lo scambio al limite dell’area con Crisetig. Ma davanti al portiere il croata cerca l’assist anziché il tiro e la chance sfuma.

79′ Tiro in diagonale di Edera, Kastrati sfiora e manda in angolo.

77′ Fallo tattico di Stavropoulos, il Cittadella era ripartito in contropiede. L’arbitro estrae il giallo, ma qualcuno recrimina il rosso perché l’intervento era da dietro.

76′ Altro giallo procurato da Montalto, il jolly per fermare l’attaccante lo spende Camigliano.

74′ Tsadjout lascia il campo per Tavernelli, esce uno dei migliori in campo.

73′ C’è sempre Tsadjout nelle occasione da gol dei veneti, il suo sinistro potente finisce alto.

72′ Prima sostituzione per Baroni: è il turno di Bellomo, richiamato in panchina Micovschi.

71′ Tiro ben indirizzato di Edera, ma è tanta la distanza per pensare di impensierire Kastrati.

70′ Montalto scappa verso la porta, fermato fallosamente da Adorni: ammonizione per il capitano del Cittadella.

68′ Venturato opera un cambio: fuori D’Urso, dentro Vita.

64′ Beretta si fa spazio per il tiro, Nicolas interviene perfettamente e blocca la sfera.

59′ GOOOOOOOLLLLLL!!!!! E’ 1-1 AL TOMBOLATO, HA SEGNATO BIANCHI!!!! Finalmente una rete su azione di palla inattiva. Il centrocampista raccoglie una sponda di Cionek e appoggia in rete.

53′ Ghiotta chance per la Reggina, è arrivata la reazione! Bianchi serve benissimo Montalto, ma l’attaccante non solo liscia il pallone, ma toglie la sfera quel tanto che basta dalla disponibilità di Situm che avrebbe colpito la sfera ad un metro dalla linea di porta.

50′ Brivido per Nicolas, la traiettoria di un cross stava per diventare un tiro in porta.

46′ Mezzo minuto e Cittadella in vantaggio. Tsadjout vince un duello e serve Beretta all’interno dell’area piccola. L’attaccante deve solo appoggiare in porta, è 1-0.

46′ Si riparte, è iniziata la ripresa con la Reggina alla battuta lunga subito.

SECONDO TEMPO

RIASSUNTO PRIMO TEMPO: Il primo tempo è molto equilibrato fin dai primi minuti con le due formazioni che si studiano e cercano di imporre i propri ritmi. Buon inizio comunque della Reggina, che sembra arrivare sempre prima sul pallone rispetto agli avversari. Col passare dei minuti arrivano anche le prime occasioni da rete, ma Edera da un lato e Tsadjout dall’altro trovano i portieri preparati.

45′ + 2′ Finisce il primo tempo con la Reggina in avanti, ma finisce 0-0.

45′ L’arbitro assegna due minuti aggiuntivi.

44′ Buona ripartenza orchestrata dalla squadra di Baroni, Pavan salva tutto per il Cittadella deviata il tiro a botta sicura di Bianchi.

38′ Ci riprova ancora Edera, guadagna un angolo.

35′ Tsadjout alla conclusione di sinistro, para Nicolas.

34′ Missile da fuori di Edera, Kastrati usa i pugni per respingere.

27′ Ancora un uomo a terra, si tratta di Stavropoulos. Il greco viene curato dai medici e sembra farcela a continuare.

23′ Micovschi si fa notare sulla destra, il suo cross è forte ma non è preciso, finisce così tra le braccia del portiere.

19′ Tutto ok, i due calciatori rientrano in campo.

17′ Montalto e Adorni restano a terra dopo un contrasto aereo, per entrambi è necessario l’intervento dei sanitari.

16′ Occasione per Tsadjout che vince un contrasto con Cionek, sbagliato però l’assist e la difesa si salva.

14′ Pericoloso ancora Montalto, sinistro deviato in angolo.

5′ Intervento dubbio su Montalto al momento del tiro, disturbato in maniera decisiva. Per l’arbitro il contatto è regolare, nonostante le proteste degli ospiti.

1′ VIA, CITTADELLA-REGGINA E’ COMINCIATA! Padroni di casa in maglia granata, calabresi in completo bianco e inserti amaranto.

PRIMO TEMPO

Cittadella-Reggina 1-1: il tabellino della gara

Marcatori: 46′ Beretta (C), 59′ Bianchi (R)

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Gargiulo, Pavan, Proia (85′ Branca); D’Urso (68′ Vita); Beretta (85′ Ogunseye), Tsadjout (74′ Tavernelli). A disposizione: Petre, Maniero, Perticone, Benedetti, Iori, Rosafio, Frare, Mastrantonio. Allenatore: Venturato.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Micovschi (72′ Bellomo), Edera (87′ Rivas), Situm (87′ Liotti); Montalto (87′ Denis). A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Lakicevic, Loiacono, Chierico, Crimi, Orji. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila (Andrea Tardino di Milano e Tarcisio Villa di Rimini). IV ufficiale: Alberto Santoro di Messina.

Note – Ammoniti: Adorni (C), Camigliano (C), Stavropoulos (R). Calci d’angolo: 4-8. Recupero: 2’pt; 3’st.

Cittadella-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Cittadella-Reggina, gara in programma alle ore 15 e valida per il trentaduesimo turno del campionato di Serie BKT. Di seguito le due formazioni ufficiali:

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Gargiulo, Pavan, Proia; D’Urso; Beretta, Tsadjout. A disposizione: Petre, Maniero, Perticone, Benedetti, Iori, Rosafio, Frare, Vita, Tavernelli, Branca, Mastrantonio, Ogunseye. Allenatore: Venturato.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Micovschi, Edera, Situm; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Chierico, Crimi, Rivas, Bellomo, Denis, Orji. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila (Andrea Tardino di Milano e Tarcisio Villa di Rimini). IV ufficiale: Alberto Santoro di Messina.