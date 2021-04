Calabria, doppia tragedia a Cosenza: si spengono due giovani vite, entrambi avevano ricevuto il vaccino AstraZeneca

5 Aprile 2021 18:14

Una ragazza di 25 anni e un uomo di 39 anni, entrambi di Acri (Cosenza) sono deceduti nelle ultime ore: avviate le verifiche per capire se esiste o meno la correlazione tra il vaccino AstraZeneca e il decesso

Due giovani sono deceduti in queste ore e riguarda la comunità di Acri, in provincia di Cosenza. La prima tragedia è avvenuta nella notte, quando una ragazza di 25 anni è deceduta in seguito ad un infarto, mentre la seconda si è verificata questa mattina e riguarda un uomo di 39 anni residente a Castrolibero. Il destino accomuna i due calabresi defunti, ovvero entrambi avevano ricevuto la dose del vaccino AstraZeneca. Anche in questo caso non ci sono elementi per permettere di individuare la correlazione tra il farmaco e il decesso, saranno le autorità scientifiche a fare i controlli e le verifiche del caso.