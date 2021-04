A Sant’Agata di Militello inserimenti lavorativi nel settore IT, iscrizioni entro il 28 aprile

22 Aprile 2021 15:35

Scade il 28 aprile il termine per iscriversi al corso di formazione gratuito per SYSTEM ADMINISTRATOR in partenza il prossimo 17 maggio presso la sede ENGIM Sant’Agata “Sacro Cuore” in via Pitillo 7 a Sant’Agata di Militello (ME), per una durata di 120 ore oltre 36 ore di tirocinio in azienda. Il percorso formativo è rivolto a giovani e adulti disoccupati o inoccupati ed è finalizzato alla preparazione tecnica nell’area informatica reti e sistemi, all’affinamento di soft skills e allo sviluppo di metodologie di team building utili a cogliere concrete opportunità lavorative nel settore IT. Al termine del percorso, che si svolgerà in presenza, quattro allievi verranno assunti dall’azienda Experim di Sant’Agata di Militello, con un contratto a tempo determinato di almeno 5 mesi.

Experim Srl è un’importante ed innovativa azienda informatica, parte del gruppo “Sorint.lab” che conta più di 800 dipendenti, partner di ENGIM Lombardia nei percorsi IFTS “Junior System Administrator” volti a formare giovani apprendisti nel settore informatico, consentendo loro di lavorare e allo stesso tempo acquisire il titolo di “specializzazione tecnica superiore”. Oltre alla storica sede di Grassobbio (BG), a settembre 2020 ha aperto la sede siciliana dove ha assunto sei nuovi sistemisti di rete. «Un nuovo progetto per continuare ad investire su un territorio ricco di cultura e competenze», afferma Andrea Romano, direttore generale di Experim Srl. «Dall’apertura della nuova sede ad oggi abbiamo conosciuto tantissimi nuovi profili professionali pronti ad intraprendere un percorso formativo e lavorativo nel mondo dell’information technology. Continuiamo a credere nel valore della formazione e del lavoro, valorizzati da percorsi ad hoc, orientati a creare nuovi professionisti e a completare il ventaglio di conoscenze e competenze».

«Fondazione ENGIM si occupa di formazione professionale finalizzata all’inserimento lavorativo in oltre 25 centri formativi presenti in altre sei regioni in Italia», spiega Giuseppe Cavallaro, direttore di ENGIM Sant’Agata “Sacro Cuore”. «Abbiamo scelto di avviare questo progetto in Sicilia per dare continuità all’opera storica di ENGIM in questa regione favorendo l’incrocio tra la continua ricerca di figure specializzate nel settore IT da parte di società informatiche nostre partner e la presenza in loco di molti giovani con le competenze richieste, senza che debbano lasciare questo splendido territorio». Il corso è finanziato dall’Avviso n.33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione” nell’ambito della programmazione 2014-2020 del PO FSE Sicilia, rivolto alla qualificazione e alla riqualificazione delle competenze di disoccupati e inoccupati che, grazie ai 9 milioni di euro stanziati, saranno formati sulla base delle concrete esigenze produttive delle aziende che si impegneranno, al termine della formazione, ad assumere almeno il 25% dei partecipanti.

Maggiori informazioni sul programma e iscrizioni al numero 3397115838 o all’indirizzo e-mail info@engimlombardia.org.