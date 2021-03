17 Marzo 2021 23:25

Villa San Giovanni, Lofaro: “creare un punto vaccinale all’interno del territorio comunale ma che sia a servizio anche di tutta la popolazione dei comuni dell’Area dello Stretto”

Il Gruppo territoriale Villa San Giovanni in Azione, guidato dal suo referente Christian Lofaro, intende avanzare “una propria proposta in merito alla creazione di un punto vaccinale all’interno del territorio comunale ma che sia a servizio anche di tutta la popolazione dei comuni dell’Area dello Stretto. La proposta consiste nella realizzazione di un Punto Vaccinale in modalità Drive Through presso il Piazzale Anas alla fine dello svincolo autostradale. Il cambio di passo nel piano vaccini, che porta la firma dell’Esercito Italiano con la nomina del Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo a nuovo Commissario per l’Emergenza Covid, ha già visto in tutta italia la nascita di sette Presidi Vaccinali di questo tipo allestiti dalla Difesa e già operativi: a Milano presso l’Ospedale Militare di Baggio e presso il Drive Through del Parco Trenno, a Roma presso la Cecchignola, ad Isernia in Molise, a Cosenza dove è stato riconvertito l’ospedale da campo costruito dall’Esercito Italiano, a Pomigliano D’Arco in provincia di Napoli e a Caserta presso la Caserma della Brigata “Garibaldi” dove la Difesa fornisce solo l’infrastruttura e il supporto logistico mentre il personale sanitario proviene dall’azienda sanitaria locale. L’aumento e la capillarità dei punti vaccinali, infatti, rappresentano un passaggio cruciale nella strategia di lotta al COVID-19, insieme ad una repentina disponibilità di dosi da somministrare. Sull’esempio del sistema già operativo a Milano, il primo ‘Drive through’ vaccinale della Difesa con somministrazione del vaccino direttamente in auto in pochi minuti, si potrebbe ottenere un Punto Vaccinale che a regime potrebbe portare ad un sistema di somministrazioni, in nove ore giornaliere di attività, in grado di garantire centinaia di vaccinazioni.