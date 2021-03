12 Marzo 2021 17:42

Al momento pare non ci sia alcun nesso accertato con la somministrazione del vaccino AstraZeneca: saranno necessari ulteriori controlli

Dubbi e apprensione sul vaccino AstraZeneca, dopo il ritiro di un lotto sequestrato dai Nas su richiesta dell’Aifa. La scelta è scattata dopo le morti sospette in Sicilia, anche se nessun nesso è stato accertato tra la somministrazione e i decessi. Anche in Calabria si sarebbe verificato un caso sospetto: secondo quanto riporta il Tg3 un carabiniere è stato ricoverato al Policlinico di Catanzaro, presso il reparto di Neurologia, dopo la prima somministrazione di AstraZeneca con le gambe paralizzate. Anche in questo caso al momento non è stato accertato possa esserci un collegamento con il vaccino, ma ulteriori analisi saranno condotte nelle prossime ore.