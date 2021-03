Reggina-Monza LIVE, le formazioni ufficiali: Baroni lascia fuori Crisetig e Loiacono, Okwonkwo confermato davanti

13 Marzo 2021 12:56

Serie B: diretta Reggina-Monza, match valido per la 28ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

L’avversario, sulla carta, è il più forte, ma non è imbattibile. La Reggina, questa Reggina, lo sa bene. Ne è consapevole e al Granillo si appresta ad affrontare il Monza di Berlusconi, la corazzata guidata da Brocchi seconda della classe. L’organico a disposizione del tecnico amaranto Marco Baroni questa volta è quasi tutto al completo, ad eccezione di Faty, Kingsley e Petrelli (oltre a Rossi, Gasparetto e Vasic). Motivo per cui le soluzioni da adottare non mancano, sia dall’inizio che a gara in corso.

Segui in diretta Reggina-Monza su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale

12.51 – Ecco le formazioni ufficiali.

Reggina-Monza, le formazioni ufficiali

Ancora qualche sorpresa per Baroni, che a dispetto delle indiscrezioni della vigilia lascia fuori Crisetig e Loiacono in luogo di Bianchi e Cionek. Davanti confermato Okwonwko con Rivas a sinistra e Bellomo a destra. Nel Monza c’è Balotelli con Boateng e D’Alessandro ai lati. Titolare il grande ex Barillà.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crimi; Bellomo, Folorunsho, Rivas; Orji. A disposizione: Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Loiacono, Crisetig, Micovschi, Situm, Denis, Edera, Ménez, Montalto. Allenatore: Baroni.

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Frattesi, Scozzarella, Barillà; Boateng, Balotelli, D’Alessandro. A disposizione: Lamanna, Anastasio, Bettella, Scaglia, Pirola, Armellino, Colpani, D’Errico, Diaw, Maric, Mota, Ricci. Allenatore: Brocchi.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova (Luigi Rossi di Rovigo e Andrea Tardino di Milano). IV ufficiale: Daniele Paterna di Teramo.