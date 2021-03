5 Marzo 2021 15:30

Messina: prorogati i termini ministeriali dell’avviso pubblico “Creative Living Lab”, istanze entro le ore 12 di venerdì 12 marzo

A seguito della nuova disposizione dell’avviso pubblico “Creative Living Lab” III edizione, emanato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura, con scadenza alle ore 12 del 29.03.2021, l’Amministrazione comunale intende prorogare l’avviso di Manifestazione di Interesse per l’elaborazione e/o coprogettazione in favore del Comune di Messina, di progetti di rigenerazione urbana attraverso attività culturali e artistiche. La nuova scadenza per l’invio delle istanze è fissata a venerdì 12 marzo 2021 alle ore 12.