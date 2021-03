Messina, è Pasqua anche per i bambini del Policlinico Martino: effettuata una donazione di uova di Pasqua

27 Marzo 2021 10:45

Messina: bellissimo il gesto dell’associazione “ABC – Amici dei Bimbi in Corsia”

Evento di beneficienza organizzato dall’associazione “ABC – Amici dei Bimbi in Corsia” presso il reparto di chirurgia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino “Policlinico” di Messina. Ecco di seguito il comunicato stampa:

“Briciole di salute continua anche nel periodo pasquale a favore dei più piccoli.

In occasione delle prossime festività pasquali, mercoledì 24 marzo 2021, i nostri cav. Antonino SMIROLDO e Tony ZARRILLO, hanno effettuato una donazione di uova di Pasqua ad un associazione operante a favore dei piccoli degenti dell’U.O.C. di chirurgia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino “Policlinico” di Messina.

L’associazione interessata e di cui il presidente è il Dott. Emanuele BUCCHERI, è “ABC – Amici dei Bimbi in Corsia”. Quest’ultima è nota a Messina in quanto da tempo svolge attività di volontariato presso il citato ospedale, organizzando momenti ludici e ricreativi per regalare un sorriso ai piccoli degenti. Nella cornice delle sale gioco dei vari reparti i volontari intrattengono i piccoli sfruttando la fantasia e la creatività, con l’ausilio di giocattoli, ed altro materiale ricreativo, che l’associazione mette a disposizione nelle ore a loro disposizione. Inoltre i bimbi scelgono spontaneamente come impegnare il loro tempo con i volontari ABC: producendo simpatici disegni che arricchiscono le sale gioco, impegnandosi nella creazione di puzzle o semplicemente lasciandosi trasportare dallo spirito giocoso e dal trascinante estro dei volontari che hanno un’unica missione: divertire! … e divertirsi.

Un meritato ringraziamento va formulato al sig. Stefano PAPA dell’azienda dolciaria DOLGAM -F.lli GANGEMI con sede nel comune di Mascali (CT) per la sua sensibilità in questo periodo abbastanza delicato. Questi ha inoltre indirizzato un messaggio di ringraziamento per il tramite dei presenti all’Ordine Costantiniano per quanto fatto attraverso le sue attività benefiche come “Briciole di Salute”, mostrando nel contempo un ampio interessamento per questi e per quei valori che accomunano il sodalizio con l’U.M.I., (Unione Monarchica Italiana) di cui è coordinatore per la provincia di Catania”.