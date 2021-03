18 Marzo 2021 09:52

Il Forum del Terzo Settore chiede un incontro al Commissario dell’ASP di Reggio Calabria: “Urgente intervenire subito per garantire i diritti e la salute delle persone più fragili”

Il Forum del Terzo Settore di Reggio Calabria, con il suo Portavoce Pasquale Neri, ha chiesto formalmente “un incontro al Commissario Straordinario dr. Gianluigi Scaffidi, insediatosi da alcuni giorni alla guida dell’ASP di Reggio Calabria. La richiesta di incontro è dettata dalla necessità urgente di rappresentare al neocommissario l’estremo disagio in cui versano migliaia di soggetti fragili che necessitano di servizi e prestazioni sanitarie efficaci ed efficienti. Tante le emergenze sulle quali il Forum del Terzo Settore chiede un riscontro e un intervento: dai servizi di cure domiciliari integrate, di fatto negate a migliaia di pazienti ormai da due anni, alle dipendenze patologiche, dalle problematiche relative alle patologie dello spettro autistico alla salute mentale. L’emergenza sanitaria che stiamo attraversando, infatti, non ha fatto altro che aggravare gli elementi di problematicità preesistenti che colpiscono proprio le persone più fragili. Quello che il Forum del Terzo Settore chiede a gran voce è che si proceda con la massima urgenza affinché ai problemi si sostituiscano le soluzioni in un clima di rinnovata collaborazione tra ASP e Forum del Terzo Settore. Il Forum Terzo Settore di Reggio Calabria, quindi, si augura che l’occasione di incontro e dialogo sia utile ad affrontare le criticità sopra indicate e, nel rispetto di quanto sancito dalla nostra Costituzione, a rendere concreto il godimento del diritto alla salute di cittadini e cittadine del territorio metropolitano di Reggio Calabria”.