Màkari, Sicilia ancora protagonista su Rai 1: dopo Montalbano ecco la nuova fiction poliziesca fra le bellezze del trapanese

9 Marzo 2021 12:28

Dopo l’ultima puntata di Montalbano, la Sicilia resta protagonista su Rai 1 con la nuova fiction Màkari ambientata fra le bellezze del trapanese

‘Il metodo Catalanotti‘ è stata l’ultima puntata dell’amatissima fiction Montalbano. Un episodio davvero particolare nel quale il famoso commissario mette in crisi le certezze della propria vita, l’amore e la sua ‘integrità’ a causa dell’arrivo di una donna, Antonia (Greta Scarano). Un addio definitivo o forse un arrivederci? Sarà il tempo a dircelo. Quel che è certo è che la Sicilia resterà ancora protagonista su Rai 1. Grazie alle indagini di Montalbano sul piccolo schermo, il sud-est barocco siciliano (Ragusa in particolare) ha goduto di un boom turistico da 15 milioni di euro l’anno. Successo che spera di replicare il trapanese. A partire da lunedì 15 marzo, in prima serata su Rai 1, verrà messa in onda ‘Màkari‘, una nuova fiction poliziesca ambientata in Sicilia, nata dalla penna di Gaetano Savatteri.

Il protagonista sarà Saverio Lamanna (Claudio Gioè), cinico giornalista di ritorno in Sicilia dopo essere stato licenziato dall’incarico di capo ufficio stampa di un sottosegretario al Viminale. Stabilitosi nuovamente nella vecchia casa di famiglia, ritrova l’amico Peppe Piccioncello (Domenico Centamore) con il quale sarà coinvolto in diversi casi riguardanti omicidi e persone scomparse. Non mancherà l’amore: la bella Suleima (Ester Pantano) farà girare la testa al protagonista. Sullo sfondo gli splendidi paesaggi della Sicilia. L’intera produzione è stata realizzata dal regista Michele Soavi, tra San Vito, Macari, Custonaci fino all’isola di Mozia con lo Stagnone di Marsala, Segesta e Scopello. Splendide spiagge, borghi sospesi fra passato e presente, meraviglie naturali che fanno perdere un battito mentre le si osserva.

“Siamo un Comune che vive solo di turismo – dice il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino – questo è per noi chiaramente un risultato importantissimo in termini di visibilità e per questo abbiamo anche investito economicamente sulla fiction, aiutando la troupe nella logistica per le riprese. Questa frazione (Makari), che di certo non è paragonabile alla felice frenesia di San Vito, ha già recentemente acquisito una rivalutazione turistica, ma lì c’è una richiesta differente, ovvero quella di turisti che cercano la quiete, il riposo e il contatto con la natura che offre la costa del Cofano. E già negli ultimi due anni sono stati in tanti a preferire Macari. Quello che avverrà con la fiction in onda sarà, di certo, solo un accrescimento della sua già bellissima immagine mediatica“.