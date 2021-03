Etna, sarà una notte di fuoco: è iniziato un nuovo parossismo, possibili disagi per le attività dell’aeroporto Fontanarossa di Catania

23 Marzo 2021 22:53

E’ da poco cominciato un nuovo parossismo dell’Etna. Secondo quanto afferma su Twitter il vulcanologo Boris Behncke, nella serata del 23 marzo 2021, si sta verificando l’eruzione al Cratere di Sud-est. Poco prima l’Istituto vulcanologico di Catania aveva osservato “un ulteriore incremento dell’attività stromboliana al Cratere di Sud est”. “In base al modello previsionale – spiega l’Ingv – la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione Sud-Sud Ovest”. L’Ingv ha diramato un’allerta di colore rosso per l’aviazione. L’emissione di cenere infatti dovrebbe riguardare i comuni che sorgono lungo le pendici sud-orientali del vulcano, fino all’area di Catania e Siracusa. In quota saranno presenti venti piuttosto intensi che trasporteranno l’eventuale materiale vulcanico in direzione della città etnea e dell’alta costa siracusana. Con questo tipo di venti, la cenere potrebbe causare dei disagi per le attività dell’aeroporto di Fontanarossa.