Domenica la presentazione delle “panchine letterarie di Venetico”

23 Marzo 2021 09:46

Verranno presentate domenica 28 marzo alle 11:30, presso la Villa Comunale le “panchine letterarie di Venetico”

Verranno presentate domenica 28 marzo 2021 alle 11:30, presso la Villa Comunale le “panchine letterarie di Venetico”. Un progetto possibile grazie alla stretta collaborazione tra il Comune di Venetico e l’Associazione Culturale Promnia e sovvenzionato dai fondi della democrazia partecipata. La cerimonia di presentazione, che si sarebbe dovuta tenere domenica 21 marzo 2021, slittata di una settimana per le incerte previsioni meteo, verrà organizzata in rispetto delle norme anti Covid. Panchine speciali, che diversi artisti hanno impreziosito con alcune poesie. Le stesse sono già state posizionate, (ma non ancora scoperte) sul lungomare di Venetico Marina (7) e a Venetico Superiore (3). Sabato 27 marzo dalle ore 15.30 verranno presentate a Venetico Superiore con le medesime modalità di Venetico Marina. Le panchine letterarie saranno ufficialmente rese visibili al pubblico a partire dalle ore 12:00 del 28 marzo 2021 durante una diretta streaming condotta dal giornalista Giovanni Remigare. L’amministrazione comunale e gli organizzatori dell’evento ripongono piena fiducia nel buon senso dei cittadini affinché le panchine sopracitate non vengano scoperte anzitempo.