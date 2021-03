Carabiniere si toglie la vita con l’arma in dotazione, De Lieto: “si è perso il conto dei suicidi nelle forze dell’ordine”

25 Marzo 2021 16:49

Il Carabiniere si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza

Ennesimo suicidio nelle file delle forze dell’Ordine. Ad Ancona, Un carabiniere in servizio presso la stazione di Collemarino, si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza. Il tragico gesto, si è consumato all’interno della propria autovettura. Il Segretario Generale del Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto ha dichiarato: “Il LI.SI.PO. tutto, si unisce all’immenso dolore della famiglia del carabiniere che si è tolto la vita. Questa O.S. LI.SI.PO. ha sempre chiesto ai signori del “palazzo romano” un pool di psicologi a stretto contatto con gli operatori di Polizia, in modo tale da intervenire per tempo su qualsiasi situazione sospetta che l’appartenente alle Forze dell’ordine stesse vivendo, assicurando allo stesso modo il necessario supporto, al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi atto drammatico. Ad oggi, a giudizio del LI.SI.PO., – ha rimarcato de Lieto – non si sono visti i risultati sperati, il “virus suicida” la fa sempre più da padrone e il numero delle perdite nelle file delle Forze dell’ordine sale sempre più in alto, ormai si è perso il conto!!! Il LI.SI.PO. – ha concluso de Lieto – auspica un intervento del Presidente del Consiglio Professor Mario Draghi, finalizzato a debellare definitivamente questa “strage silenziosa” che continua a mietere vittime tra gli operatori della sicurezza”.