Apoi: dal 21 al 27 marzo la settimana dell’organizzazione

8 Marzo 2021 20:45

Dal 21 al 27 marzo, torna la Settimana dell’Organizzazione, la manifestazione promossa da APOI, Associazione Professional Organizers Italia

Dal 21 al 27 marzo, torna la Settimana dell’Organizzazione, la manifestazione promossa da APOI, Associazione Professional Organizers Italia. Si tratta di una manifestazione nella quale i professional organizer italiani concentrano le proprie energie e mettono a disposizione le proprie conoscenze per fare in modo che un numero sempre maggiore di persone possa cogliere l’opportunità di apprezzare e sperimentare i benefici dell’organizzazione. La manifestazione ha un duplice obiettivo: da una parte diffondere un messaggio unico e potente sul valore della buona organizzazione e dall’altra ampliare la conoscenza della figura professionale che si occupa di organizzazione personale, il professional organizer. Il format della Settimana dell’organizzazione propone da alcuni anni uno schema consolidato: ogni giorno è dedicato a un macro tema dell’organizzazione, per offrire un ventaglio ampio di opportunità, per cui si inizia il primo giorno con la casa, il secondo con il lavoro, il terzo si passa allo space clearing, il quarto a bambini e famiglia, il quinto all’ufficio, il sesto alla gestione del tempo e il settimo si finisce con lo stile di vita. Attorno a questi macro argomenti vengono prodotti video, infografiche, post, vademecum, dirette streaming pubblicati sul sito di APOI e sui social dell’Associazione che saranno a disposizione, dal 21 al 27 marzo e anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi. (www.apoi.it). In particolare quest’anno ci sarà una predominanza di eventi in online, visto che gli eventi offline sono impossibili, e grazie allo streaming si potrà considerare di fruire di più risorse e abbattere i limiti della distanza. Tante le parole chiave che ispireranno gli eventi perché tante sono le specializzazioni dei singoli professional organizer, da procrastinazione a gestione del tempo, da decluttering e space clearing a produttività ed efficacia, senza dimenticare la semplificazione e la fondamentale regola del fare bene una cosa per volta. L’organizzazione, ancora una volta, attraverso la manifestazione di quest’anno fornisce soluzioni immediate a problemi quotidiani e attuali, la gestione degli spazi domestici, l’alleggerimento dell’armadio, l’individuazione di nuovi spazi per l’home office, la gestione del tempo e lo smart working, l’organizzazione in famiglia e con i figli, rivelandosi un’abilità e una competenza da migliorare grazie all’aiuto di esperti professionisti. Partners della manifestazione saranno: Organizzare Italia e Studio Garattoni&Vaccariello.