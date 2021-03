A Cinquefrondi la “Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati 2020”

11 Marzo 2021 12:13

Cinquefrondi, il progetto è finalizzato a lanciare un messaggio di accoglienza ai nuovi nati nel 2020

L’Amministrazione Comunale, sempre attenta alle buone pratiche, ha conferito la Delega alla Gentilezza. Grazie a questo riconoscimento, il Comune di Cinquefrondi entra a far parte del Progetto Nazionale COSTRUIAMO GENTILEZZA e della Rete Nazionale Assessori alla Gentilezza. Il progetto è finalizzato a lanciare un messaggio di accoglienza ai nuovi nati nel 2020, considerando che una comunità può diventare più solidale e resiliente se è capace di accogliere i propri cittadini con gentilezza fin dalla loro nascita. L’iniziativa, indetta per il 21 Marzo di ogni anno, è occasione di riflessione sul valore della gentilezza per tutti i cittadini ed in particolare per i nuovi nati, al fine di accrescere lo spirito di Comunità lanciando un segnale di speranza per l’avvenire.

L’Assessora Porretta: abbiamo deciso di entrare a far parte di questo Progetto Nazionale per la bellezza dei valori che una giornata così può trasmettere. Abbiamo già ideato lo svolgimento dell’iniziativa per Domenica 21 marzo, sempre tenendo ben presenti le normative a causa della pandemia. Riteniamo sia un atto di amore verso i nostri cittadini e nei prossimi giorni daremo comunicazione dello svolgimento dell’iniziativa. Ringrazio di cuore il Sindaco Michele Conia per aver deciso di confermi questa bellissima delega che seguirò con la sensibile collaborazione di Antonella Spanò.

Il Sindaco Michele Conia: in un momento duro per la nostra società praticare gentilezza e bellezza è fondamentale per cercare di non cadere nella disperazione. Ho conferito la delega all’Assessora Porretta ma ho chiesto ad Antonella Spanò di seguire questo straordinario iter di collaborazione in una rete nazionale. Praticheremo gesti di gentilezza principalmente verso i bambini che sono la nostra priorità assoluta.