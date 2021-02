Sanremo 2021, il piano del Milan per Ibrahimovic: allenamenti in Riviera e personal trainer a disposizione

12 Febbraio 2021 18:48

Sanremo 2021, il Milan studia il piano per far presenziare Ibrahimovic: allenamenti in Riviera e personal trainer per restare in forma

Dal 2 al 6 marzo Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso del Festival di Sanremo 2021, con la sola eccezione della giornata del 3 marzo, coincidente con la partita fra il Milan e l’Udinese. I rossoneri hanno dato il via libera alla presenza di Ibrahimovic, a patto che lo svedese non perda di vista l’allenamento in un momento così importante del campionato. Conoscendo Ibrahimovic e la sua professionalità, un aspetto che sicuramente non avrebbe trascurato a prescindere. Il problema è legato più che altro alla logistica: dove e come si allenerà Zlatan Ibrahimovic lontano dalla squadra e da Milanello? Pensare di dover percorrere ogni giorno 300 km dopo ogni allenamento e successivamente ritornare a Milano la notte o il mattino seguente potrebbe essere alquanto controproducente.

Più probabile invece che Ibrahimovic resti ad allenarsi in Riviera in una struttura che gli verrà messa a disposizione. Il Milan inoltre gli affiancherà un preparatore atletico che lo seguirà passo passo. In quei giorni dunque Ibrahimovic non darà spettacolo solo sul palco dell’Ariston ma si impegnerà, da gran professionista qual è, anche per continuare a trascinare il Milan verso il sogno scudetto che appare, partita dopo partita, sempre meno improbabile.