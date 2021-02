1 Febbraio 2021 15:46

Reggio Calabria: donazione in prodotti alimentari al Centro Accoglienta Don Gaetano Catanoso da parte delle Delegazioni Terre del Bergamotto, Costa dei Gelsomini e Piana degli Ulivi

L’Accademia Italiana della Cucina, Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, nata nel 1953 e con sede centrale a Milano e Delegazioni anche nel territorio reggino, non poteva assistere inerte al disagio, soprattutto economico, che in questi tristi frangenti di emergenza sanitaria attanaglia le fasce più deboli e meno protette della popolazione. Queste fasce, il cui sostentamento spesso deriva da lavori saltuari non dichiarati, si sono trovate sprovviste di quei sostegni che sono stati elargiti agli esercenti attività commerciali e artigianali. Una situazione difficile, quindi, che si è inteso contribuire a rendere quantomeno più tollerabile. È così che le Delegazioni Terre del Bergamotto, delegato Enzo Vitale, Costa dei Gelsomini, delegato Pippo Ventra, e Piana degli Ulivi, delegato Sandro Borruto, hanno fatto una donazione in prodotti alimentari al Centro Accoglienta Don Gaetano Catanoso di Reggio Calabria. Già lo scorso anno l’Accademia Italiana della Cucina, tramite i tre citati Delegati, si era attivata per la raccolta di derrate alimentari, operazione che si era arricchita con una discreta somma in denaro donata alla Caritas. Quest’anno l’impegno continua, sperando in tempi migliori.