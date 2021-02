Reggina-Pordenone, i convocati di Baroni: out in 6, torna Micovschi

20 Febbraio 2021 19:01

Reggina-Pordenone si avvicina: di seguito la lista ufficiale dei calciatori amaranto scelti da mister Baroni per il match di domani

Tutto pronto per Reggina-Pordenone (clicca QUI per vedere la partita). Amaranto attesi al Granillo dalla non semplice prova contro i ragazzi di Tesser, che apre un ciclo di partite terribili. L’obiettivo è ovviamente la vittoria, per dare una sterzata alla stagione e uscire dalla zona calda o comunque dare continuità ai cinque risultati utili ottenuti da Frosinone in poi. Mister Baroni non lo farà con la rosa al completo (ma questa è ormai un’abitudine): qualche assente c’è, ma anche qualche elemento recuperato.

Come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, non faranno parte del match Faty, Situm (rientrerà martedì) e i soliti tre Gasparetto, Rossi e Vasic. Da segnalare anche l’assenza di Petrelli. Recupera Micovschi così come i vari Cionek, Stavropoulos, Montalto, Lakicevic, che non sono però al meglio e il cui impiego parziale o totale verrà verificato fino all’ultimo dall’allenatore. Di seguito la lista ufficiale dei calciatori scelti.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Kingsley, Micovschi, Rivas.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Orji, Montalto.