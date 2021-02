Klaus Davi: “con il lockdown le organizzazioni criminali hanno incrementato i loro guadagni”

24 Febbraio 2021 12:06

“Si sta parlando di ristori a commercianti e a piccole e medie imprese come se si trattasse di un favore delle istituzioni a soggetti colpiti dalla crisi. Ma questa è una questione di sopravvivenza. Secondo Confcommercio migliaia di negozi e punti vendita hanno già chiuso, è in atto una vera e propria ecatombe. Questione di vita o di morte. Il governo non può cincischiare su queste cose“. Lo ha dichiarato Klaus Davi intervenuto a ‘CartaBianca’ condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre. “Con il lockdown le organizzazioni criminali hanno incrementato i loro guardagni. Ma quello che mi preoccupa è che da Buccinasco, in provincia di Milano, a Palermo si presentano dalle aziende che stanno per fallire e comprano, comprano, comprano. Basta chiedere a Nicola Gratteri, Giuseppe Lombardo, Cafiero De Raho e ce lo spiegano“, ha concluso Davi.