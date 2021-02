Inter in lutto, è morto Mauro Bellugi: aveva perso entrambe le gambe a causa del Coronavirus

20 Febbraio 2021 13:14

Inter in lutto per la morte di Mauro Bellugi: a novembre aveva perso entrambe le gambe a causa delle complicazioni legate al Covid

Mondo del calcio in lutto, particolarmente quello di fede interista: è morto Mauro Bellugi. L’ex calciatore nerazzurro, di ruolo difensore, aveva combattuto a lungo contro il Coronavirus nei mesi scorsi, subendo addirittura l’amputazione di entrambe le gambe a causa delle complicazioni dovute alla malattia: operazione che, seppur drastica, gli ha permesso di sopravvivere. Le complicazioni dovute alla malattia, unite all’età avanzata (aveva compiuto 71 anni il 7 febbraio) gli sono state fatali. In carriera Mauro Bellugi aveva vestito le maglie di Inter, Bologna, Napoli, Pistoiese, oltre che quella della nazionale (32 presenze). Il suo unico gol in carriera con l’Inter fu in Coppa Campioni contro il Borussia Monchengladbach.