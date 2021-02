Giuliano Pisapia è il nuovo difensore dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano

1 Febbraio 2021 22:42

L’ex sindaco di Milano e attuale parlamentare europeo Giuliano Pisapia è il nuovo avvocato di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace

Nuovo avvocato per Mimmo Lucano: l’ex sindaco di Milano e attuale parlamentare europeo Giuliano Pisapia è il nuovo avvocato dell’ex sindaco di Riace sotto processo per la gestione dei progetti di accoglienza dei migranti e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Questa mattina, l’avvocato Pisapia era a Locri per l’udienza del processo “Xenia”. Pisapia affiancherà l’avvocato Andrea Daqua che segue la causa del sindaco di Riace e ha improntato la difesa di Lucano assieme all’avvocato Antonio Mazzone, morto a causa di un infarto lo scorso 31 dicembre. “Nei giorni scorsi – afferma Pisapia – mi è stato richiesto di assistere Mimmo Lucano. Ho dato la mia disponibilità anche perché ero stato a Riace e avevo apprezzato l’accoglienza e la volontà di integrazione. Oggi Lucano ha fatto la mia nomina a fianco dell’avvocato Andrea Dacqua. Il dibattimento è iniziato nel giugno 2019 con numerose udienze. Sto esaminando gli atti processuali”.