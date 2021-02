Esonero Rigoli, l’Fc Messina chiarisce: “Lottava contro il Covid? Ecco come stanno le cose”

20 Febbraio 2021 10:51

Le precisazioni del Football Club Messina dopo le notizie divulgate in merito all’esonero di mister Pino Rigoli avvenuto qualche giorno fa

Il Football Club Messina ha tenuto a chiarire, attraverso una nota ufficiale, la situazione relativa all’esonero di mister Rigoli avvenuta qualche giorno fa dopo le notizie divulgate su varie testate locali e nazionali. Ecco il testo integrale:

“Come in ogni rapporto lavorativo, anche la separazione da mister Pino Rigoli è stata fondata sul rispetto dell’uomo prima e del professionista successivamente. L’ultimo periodo, che ha visto l’ex tecnico dei giallorossi combattere una dura battaglia contro il COVID-19, con il club fortemente vicino al proprio trainer, mettendo a disposizione ogni competenza sanitaria interna ed esterna allo staff medico, al fine di ritrovare in gruppo il tecnico raccuiese. Nell’assoluto rispetto della privacy, non abbiamo mai divulgato notizie in merito alle condizioni del sig.Pino Rigoli, ma ci ritroviamo a dover dare maggiori dettagli visto che la Società è stata accusata di aver “esonerato un allenatore che lottava contro il Covid”. Da domenica a mercoledì mister Pino Rigoli ha presenziato in video-call a 3 riunioni con alcuni dirigenti del FC Messina, tra cui il Presidente Rocco Arena, dimostrando un stato di salute assolutamente migliorato rispetto al passato, potendo intervenire con assoluta serenità ai dibattiti tra le parti. È stato infatti comunicato allo stesso Rigoli l’esonero. Rinnoviamo all’ex tecnico del FC Messina i migliori auguri per una completa e pronta guarigione, con la speranza di rivederlo presto sul terreno di gioco”.

Il CdA del Football Club Messina