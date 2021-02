Congo, attacco a convoglio Onu: uccisi l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere della sua scorta

22 Febbraio 2021 12:24

Attacco a convoglio Onu in Congo, parte di un tentativo di sequestro: morti l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere

Intorno alle 10:15 di quest’oggi, presso Goma nella Repubblica democratica del Congo, si è verificato un attacco ai danni di un convoglio delle Nazioni Unite nell’est del Paese, vicino alla città di Kanyamahoro. L’attacco, secondo quanto reso noto dal Virunga National Park, sarebbe parte di un tentativo di sequesto operato da uno dei tanti gruppi armati che operano nella zona di Virunga al confine tra Congo, Ruanda e Uganda. Nell’attacco hanno perso la vita l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere della sua scorta, un giovane di 30 anni che era in servizio presso l’ambasciata italiana dal settembre del 2020 e in Italia era di stanza presso un battaglione. Luca Attanasio, secondo quanto apprende l’Ansa, è stato trasportato in ospedale a Goma ma non c’è stato nulla da fare. La vettura faceva parte di un convoglio della Monusco, coinvolta nel Programma alimentare mondiale (World food programme, Pam-Wfp), che comprendeva anche il Capo Delegazione Ue.

Attacco Congo, la Farnesina conferma i decessi

E’ con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri. L’ambasciatore ed il militare stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo.

Attacco Congo, morto l’ambasciatore italiano: il dolore del ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha appreso la notizia del decesso dell’ambasciatore e del carabiniere mentre era al Cae di Bruxelles. Ha manifestato immenso dolore per l’accaduto, interverrà ora al Cae esprimendo pubblicamente il suo cordoglio davanti ai colleghi Ue.

Attacco Congo, morto l’ambasciatore italiano: la preghiera di Matteo Salvini

“Un pensiero alle famiglie dei due italiani e una preghiera, è inutile aggiungere altro“. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel suo intervento su La 7 Gold, al programma “Aria pulita”, in merito all’attentato in Congo, dove hanno perso la vita l’ambasciatore d’Italia nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio e un militare dell’Arma dei Carabinieri.

Attacco Congo, morto l’ambasciatore italiano: il commento di Giorgia Meloni

“Sconvolti e addolorati dalla notizia della morte dell’Ambasciatore italiano in CONGO Luca Attanasio e di un carabiniere, rimasti uccisi in un attacco ad un convoglio Onu. Seguiamo con apprensione gli sviluppi e chiediamo al governo di riferire il prima possibile in Parlamento“. Cosi’ Giorgia Meloni, presidente di Fdi.