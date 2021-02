Asp Messina, sopralluogo per la RMN di Patti e partnership sperimentale con la Fondazione Giglio di Cefalù a Mistretta

17 Febbraio 2021 16:06

Il direttore generale dell’ASP di Messina Paolo La Paglia ha effettuato oggi un sopralluogo tecnico all’Ospedale Barone Romeo di Patti per accertarsi dello stato degli ultimi lavori per la ormai prossima messa in funzione della Risonanza Magnetica, non appena saranno consegnati gli arredi e sarà completata la formazione del personale sanitario; è stato inoltre constatato che sono ormai ultimati anche i lavori di ristrutturazione del reparto di cardiologia, che nei prossimi giorni saranno resi fruibili all’utenza. Sempre oggi il direttore generale ha effettuato una visita all’Ospedale di Mistretta, insieme al Presidente della Fondazione Giglio di Cefalù Giovanni Albano, per gettare le basi di una partnership tra le due aziende sanitarie. Mistretta potrebbe diventare a breve centro di una sperimentazione gestionale, auspicata dall’Assessore Regionale Razza, che prevede la presenza per tre giorni settimanali dell’equipe sanitaria dell’Ospedale di Cefalù, per effettuare visite e interventi urologici a vantaggio della riduzione delle liste di attesa, soprattutto per i pazienti dell’area nebroidea.