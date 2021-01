2 Gennaio 2021 18:23

La madre di Zaniolo fa chiarezza sui gossip degli ultimi giorni: dal primo aborto di Sara alla relazione con Madalina Ghenea, la posizione di mamma Francesca

“È scoppiato un polverone, e volevamo mantenere il silenzio. Vogliamo agire per vie legali sulla fantomatica zia che ha rilasciato alcune dichiarazioni contro mio figlio. Nicolò non ama fare gossip, noi volevamo mantenere un’altra linea. È assurdo dire che noi non siamo stati vicini a nostro figlio”. Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, è intervenuta a fare chiarezza sulle recenti voci di gossip che gravitano intortno al figlio. La donna, parlando ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha dato la sua versione dei fatti sulla relazione, ormai conclusa, fra il figlio e la ex Sara Scaparrotta, rimasta incinta per la seconda volta.



Francesca Costa ha spiegato: “è disgustoso e disumano dire che noi abbiamo Sara cacciato di casa, noi l’abbiamo trattata come una figlia. Il giorno che noi siamo scesi da La Spezia, quando ci ha detto che la ragazza era incinta, Nicolò era disperato e aveva bisogno di noi, ci ha chiamato piangendo. Mio figlio aveva capito di non essere più innamorato di lei: Sara era pronta per uscire di casa, abbiamo parlato tranquillamente con lei e le avevo proposto di andare insieme dal ginecologo. Lei mi prima detto di sì, poi ha risposto di voler andare da sola e da quel giorno non l’ho più sentita. Il giorno seguente è venuta a casa di Nicolò a prendere le cose col padre e col fratello, ma è normale che sia andata via di casa perché l’appartamento è di mio figlio. Poi Sara ha bloccato Nicolò su WhatsApp. Per me questa fantomatica zia non esiste. Sara sette mesi fa ha abortito: ci sono state situazioni non piacevoli, si erano lasciati. Un mese prima di aspettare il secondo figlio mi ha detto: “Per fortuna che abbiamo preso quella decisione perché non siamo maturi per una cosa così importante”. Ammetto che Nicolò, come tanti ventunenni, è impegnativo. Così come Sara”.

Per finire un commento sulla nuova relazione fra Nicolò Zaniolo e l’attrice Madalina Ghenea di 12 anni più grande di lui: “io e mio marito non siamo d’accordo sulla frequentazione che sta avendo con Madalina Ghenea, Noi abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera. Siamo con lui 24 ore su 24, cerchiamo di seguirlo sempre. Non è facile gestire Nicolò, ha vent’anni. Siamo in difficoltà sulla situazione che ha con questa donna”.